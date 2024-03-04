6 марта, 17:09
 8 °C
98,94
91,16
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 марта, 12:49
Новости

Сегодня в Элисте прошла плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения

Сегодня в Элисте прошла плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения

Сигнал «Внимание!» раздался путём запуска электросирен и громкоговорителей, установленных на крышах зданий. Мероприятие направлено на отработку своевременного доведения до населения информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По словам специалистов, проверка работоспособности автоматизированных систем и готовности дежурных групп, проводится регулярно.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия