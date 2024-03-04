Сегодня в Элисте прошла плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения

Сигнал «Внимание!» раздался путём запуска электросирен и громкоговорителей, установленных на крышах зданий. Мероприятие направлено на отработку своевременного доведения до населения информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По словам специалистов, проверка работоспособности автоматизированных систем и готовности дежурных групп, проводится регулярно.