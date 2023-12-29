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16 января, 10:05
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Сегодня в Элисте произошло ДТП. Обесточены несколько улиц

Сегодня в Элисте произошло ДТП. Обесточены несколько улиц

Это случилось в переулке Народный. В результате повреждения опоры воздушной линии, нарушено электроснабжение нескольких улиц. Энергетики ведут восстановительные работы.

На их период частично приостановлена подача электроэнергии абонентам улиц Южного и Юго-Западного районов, прилегающих к переулку Народный. По данному факту составлен акт и обращение в правоохранительные органы.

Восстановительные работы продлятся предположительно до 17 часов.

Фото: Город Элиста

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