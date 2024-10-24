Сегодня в Элисте продолжается межрегиональный фестиваль народного творчества национальных культур «Семейные традиции»

Мероприятие еще раз показало, что при всем многообразии культур, обычаев народов бережное отношение к семейным ценностям в России всегда было объединяющей силой. Участников фестиваля приветствовали представители министерства культуры и туризма, национальных диаспор. В нем приняли участие семейные коллективы из города Антрацит ЛНР, Астраханской области, Чеченской Республики, Волгограда. А Калмыкию представляла семья Манджиевых из Яшкуля.

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