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26 октября, 10:30
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Сегодня в Элисте продолжается межрегиональный фестиваль народного творчества национальных культур «Семейные традиции»

Сегодня в Элисте продолжается межрегиональный фестиваль народного творчества национальных культур «Семейные традиции»

Мероприятие еще раз показало, что при всем многообразии культур, обычаев народов бережное отношение к семейным ценностям в России всегда было объединяющей силой. Участников фестиваля приветствовали представители министерства культуры и туризма, национальных диаспор. В нем приняли участие семейные коллективы из города Антрацит ЛНР, Астраханской области, Чеченской Республики, Волгограда. А Калмыкию представляла семья Манджиевых из Яшкуля.

Подробнее смотрите в дневном выпуске Вестей в 14.30.

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