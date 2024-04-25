Сегодня в Элисте откроется благотворительная выставка «Художники Калмыкии - СВОим»

Мастера изобразительного искусства: Юрий Давыдов, Олег Чудутов, Виктор Дорджиев, Тимур Цонхлаев представят свои работы, а каждый желающий сможет приобрести понравившиеся картины.

Вырученные от продажи средства будут направлены в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества для оказания гуманитарной помощи бойцам, с честью защищающим интересы страны.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова