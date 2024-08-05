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7 августа, 08:06
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Сегодня в Целинном районе пройдет расширенный прием граждан – ветеранов СВО и членов семей погибших

Сегодня в Целинном районе пройдет расширенный прием граждан – ветеранов СВО и членов семей погибших

Его проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России. Напомним, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам спецоперации и членам их семей.

Речь идет в том числе о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца и реализации социальных гарантий.

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