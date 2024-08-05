Сегодня в Целинном районе пройдет расширенный прием граждан – ветеранов СВО и членов семей погибших
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Его проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России. Напомним, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам спецоперации и членам их семей.
Речь идет в том числе о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца и реализации социальных гарантий.