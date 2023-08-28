Сегодня учащиеся из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Он пройдет во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Степной регион представляют 25 учеников 8-10 классов и студентов СПО. Все они по итогам дистанционного этапа получили высокие баллы за свою работу.

Напомним, четвертый сезон стартовал в марте этого года. Мероприятие продлится до 4 сентября. Об этом нам сообщили в пресс-службе Минобра Калмыкии.