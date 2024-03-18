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20 марта, 05:54
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Сегодня у жителей Калмыкии есть возможность узнать больше о ярмарке трудоустройств «Работа России. Время возможностей»

Сегодня у жителей Калмыкии есть возможность узнать больше о ярмарке трудоустройств «Работа России. Время возможностей»

На вопросы в режиме онлайн ответит замминистра соцразвития труда и занятости республики Ольга Маминова. Сообщили нам в пресс-службе центра управления регионом. Напомним, ярмарка пройдет в два этапа. В апреле – на региональном уровне, в конце июня – на федеральном.

Мероприятие соберёт работодателей, безработных, тех, кто хочет сменить карьерную траекторию, студентов и выпускников.

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