Сегодня у жителей Калмыкии есть возможность узнать больше о ярмарке трудоустройств «Работа России. Время возможностей»

На вопросы в режиме онлайн ответит замминистра соцразвития труда и занятости республики Ольга Маминова. Сообщили нам в пресс-службе центра управления регионом. Напомним, ярмарка пройдет в два этапа. В апреле – на региональном уровне, в конце июня – на федеральном.

Мероприятие соберёт работодателей, безработных, тех, кто хочет сменить карьерную траекторию, студентов и выпускников.