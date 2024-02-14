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15 февраля, 14:59
Новости

Сегодня Тимофею Яковлевичу Кутыгину -102 года.

Сегодня Тимофею Яковлевичу Кутыгину -102 года.
День рождения - это еще и повод для воспоминаний. За долгую жизнь, по словам ветерана, пережил события и радостные и не очень. Самое страшное - это война. Командир орудия - гвардии сержант Кутыгин отличился при форсировании Западной Двины в июне 44-го. Также он участвовал в битве под Сталинградом, проявил исключительную храбрость в боях на Курской дуге. Тимофей Яковлевич Кутыгин- кавалер Орденов Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степеней, двумя медалями За отвагу и 18 – ю другими медалями. Бравый ветеран на вопрос о секрете долголетия, отвечает просто – надо уметь радоваться каждому дню, а еще трудиться.
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