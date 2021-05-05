Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-травматологи

Зачастую от знаний и умелых рук этих докторов зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь. Уже полвека в травматологическом отделении республиканской больницы жителей Калмыкии «ставят на ноги» в буквальном смысле. Наш корреспондент расскажет больше.

Александре Хадеевой 83 года. Сейчас она готовится к повторной операции по протезированию шейки бедра. Ранее, она перенесла подобную операцию в 2019 году. Александра Цереновна благодарна врачам, отмечает их профессионализм, оптимизм и сердечное отношение к больным.

Отделение возглавляет Олег Болдырев. Коллеги отзываются о нем, как о высококлассном специалисте и умелом руководителе. На сегодня в отделении работают 7 врачей и 13 медсестер. Ушибы и ссадины, переломы и вывихи, растяжения и разрывы, заболевания опорно-двигательного и костно-суставного аппарата – это тот перечень травм, с которыми они помогут справиться. Также восстановить здоровье пациента без негативных последствий и повторяющихся реабилитаций.В лечении больных нет второстепенных, малозначимых ролей: успех борьбы за жизнь и здоровье человека зависит от каждого специалиста. Многое в руках медсестер: ни один врач не обойдется без надежного тыла.

Врачи отделения регулярно участвуют в региональных, российских конференциях, международных съездах. Проходят обучение на базе центральных вузов страны. Хонгр Цебеков, работает в Ресбольнице всего лишь полгода, но за его плечами уже десятки пациентов. На протяжении 9 лет он совершенствовал профмастерство в одной из ставропольских больниц, учился, набирался опыта.

Екатерина Бедишова в травматологическом отделении работает со дня образования. Она не только старейший врач, а единственная в Ресбольнице – врач травматолог-ортопед. Екатерина Александровна является выпускницей Волгоградского мединститута, в 1977 году окончила клиническую ординатуру на базе Саратовского института травматологии и ортопедии. Для тех, кто начинает свою деятельность в ее родном отделении, она Учитель и наставник. Ее и ценят в коллективе за профессионализм и душевные качества.

:Сотрудники травматологического отделения – это сплоченный коллектив единомышленников и энтузиастов, посвятивших свою жизнь лечению и оказанию высокотехнологичной помощи больным.Сегодня они вполне заслуженно принимаю слова благодарности и поздравления. Как известно, 2022 для них юбилейный. Травматологическое отделение отметит 50–летие со дня образования.