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1 ноября, 17:05
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Сегодня свой 83 день рождения отмечает герой Калмыкии, Заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов

Сегодня свой 83 день рождения отмечает герой Калмыкии, Заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов

Первый в республике профессиональный балетмейстер, с именем которого связан целый этап в калмыцкой хореографии. Более 60 лет он отдал любимому делу.

В 1957 году был принят артистом балета в ансамбль песни и танца «Тюльпан». Это было началом триумфального восхождения начинающего балетмейстера на вершину танцевального олимпа. Надбитовым созданы такие самобытные постановки, как «Друг степей калмык», «Великий Шелковый путь» и многие другие.

Большое внимание он уделяет сохранению и преемственности народных культурных традиций. С этой целью при театре танцев «Ойраты» он создал детскую студию и воспитал целую плеяду учеников, соратников и последователей.     

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