Сегодня стартует «Диктант Победы»

Жители Калмыкии смогут стать участниками самой масштабной в мире патриотической акции «Диктант Победы». Она проводится уже в третий раз.

Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны смогут все желающие. В том числе школьники. А абитуриенты, которые окажутся в числе победителей, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Писать диктант будут сразу на 20 площадках в Элисте и в районах.

Наша съёмочная группа также примет участие в международной акции. Подробнее смотрите в дневном выпуске в 14:30.