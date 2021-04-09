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29 апреля, 10:24
НовостиПамять

Сегодня стартует «Диктант Победы»

Сегодня стартует «Диктант Победы»

Жители Калмыкии смогут стать участниками самой масштабной в мире патриотической акции «Диктант Победы». Она проводится уже в третий раз. 

Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны смогут все желающие. В том числе школьники. А абитуриенты, которые окажутся в числе победителей, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Писать диктант будут сразу на 20 площадках в Элисте и в районах. 

Наша съёмочная группа также примет участие в международной акции. Подробнее смотрите в дневном выпуске в 14:30.

 

 

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