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7 октября, 16:02
НовостиБизнес

Сегодня стартовал прием заявок на программу профессиональной переподготовки "Экскурсовод"

Она организована региональным центром "Мой бизнес" совместно с КалмГУ. Выпускники курса научатся предоставлять услуги в соответствии со стандартами, разрабатывать новые формы и методы для проведения экскурсий, грамотно организовывать процесс обслуживания с применением клиенториентированных технологий.

При этом центр "Мой бизнес" возместит 60% от стоимости обучения. Оно начнётся 17 октября и будет проходить в онлайн-формате на протяжении 3 месяцев. Для участия необходимо наличие высшего образования и статус самозанятого.

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