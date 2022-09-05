Сегодня стартовал прием заявок на программу профессиональной переподготовки "Экскурсовод"

Она организована региональным центром "Мой бизнес" совместно с КалмГУ. Выпускники курса научатся предоставлять услуги в соответствии со стандартами, разрабатывать новые формы и методы для проведения экскурсий, грамотно организовывать процесс обслуживания с применением клиенториентированных технологий.



При этом центр "Мой бизнес" возместит 60% от стоимости обучения. Оно начнётся 17 октября и будет проходить в онлайн-формате на протяжении 3 месяцев. Для участия необходимо наличие высшего образования и статус самозанятого.