Стартовал новый этап продаж туров с кэшбеком

Он продлится до 12 апреля. При этом, отправиться в поездку можно уже сейчас и до конца апреля, а в круиз с начала навигации до конца мая. В новом этапе участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, свыше 3000 средств размещения. Для туристов доступно более 2 миллионов предложений.

На весь год, в рамках Нацпроекта, на реализацию программы заложено 5 миллиардов рублей. Основные условия программы прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме - 20 тысяч рублей. Оплатить поездку можно онлайн-картой МИР. Количество туров не ограничено.

Напомним, программа «Туристический кэшбек» была запущена Ростуризмом в 2020 году. Мера стала самой эффективной в отрасли и, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. Туристический кешбэк повысил доступность путешествий по стране для семей с детьми и существенно поддержал региональные экономики.