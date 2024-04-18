Сегодня станет известно: в какой школе лучшая столовая, где готовят качественно и вкусно

В Элисте проходит региональный этап всероссийского конкурса, который и определит, какое учебное заведение будет представлять Калмыкию на федеральном уровне. Два года подряд честь республики защищала восьмая школа. На ее базе в эти минуты и состязаются команды из районов и городской 12-я школы. Индивидуальные задания выполнили повара. Также состоялся блиц-турнир с участием родителей.

Жюри обращает внимание на соблюдение санитарных норм, разнообразие меню, использование качественных продуктов. При этом, по условиям конкурса, дегустация блюд исключена. «Поскольку продукция представлена вне помещения», -поясняют эксперты.

Подробнее расскажем в вечернем выпуске.