Сегодня состоялось внеочередное заседание Элистинского городского собрания

Депутаты рассмотрели 16 вопросов. Главные в повестке дня – это внесение изменений в бюджет на текущий год, а также рассмотрение главных финансовых документов, определяющих дальнейшее развитие калмыцкой столицы на ближайшие три года. Основные параметры бюджетов на 2022-2024 годы утверждены в первом чтении, в последующем - ожидаются корректировки. Связано это с уточнением объема безвозмездных поступлений из регионального бюджета. Они составляют значительную долю дохода. По словам председателя ЭГС Николая Орзаева, проекты сформированы в соответствии с приоритетами бюджетной политики – это безусловное выполнение социальных обязательств перед элистинцами и реализацией программ, обеспечивающих экономическое и социальное развитие муниципалитета.