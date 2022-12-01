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21 мая, 15:53
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Сегодня состоялось грандиозное событие в культурной и религиозной жизни республики

Сегодня состоялось грандиозное событие в культурной и религиозной жизни республики

На площадке перед Центральным хурулом прошло подношение Трём Драгоценностям при участии музыкантов со всего региона.

Событие приурочено к священному празднику Үр Сар, а также ко Дню рождения Будды Шакьямуни, которое буддисты отметят 4 июня. Это пятое, юбилейное, подношение Будде, Дхарме и Сангхе. Главным дирижером свободного оркестра по традиции выступил Савр Катаев. В число музыкантов входили профессиональные артисты, учащиеся музыкальных школ и просто жители республики. Они исполнили сюмин магтал, мантры Зеленой тары, а также другие произведения калмыцких композиторов.

Напомним, впервые подобный проект был реализован в 2015 году. Подробнее расскажем в понедельник.

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