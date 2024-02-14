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15 февраля, 15:04
Новости

Сегодня состоялась презентация книги художественного руководителя государственного театра танца «Ойраты» Петра Надбитова «Мои путевые заметки».

Она адресована широкому кругу читателей: от любителей танцевального искусства до профессионалов. Новое издание содержит краткий курс истории развития классического танца и калмыцкого, в частности. На брифинге Маэстро признался, что обеспокоен состоянием танцевального искусства, вопросами воспитания молодых кадров.

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