15 февраля, 15:04
Сегодня состоялась презентация книги художественного руководителя государственного театра танца «Ойраты» Петра Надбитова «Мои путевые заметки».
Она адресована широкому кругу читателей: от любителей танцевального искусства до профессионалов. Новое издание содержит краткий курс истории развития классического танца и калмыцкого, в частности. На брифинге Маэстро признался, что обеспокоен состоянием танцевального искусства, вопросами воспитания молодых кадров.Вступайте в нашу группу Вконтакте!