Сегодня состоится концерт государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан»

Молодые и беззаботные, влюбленные и счастливые, наполненные большими планами жить и трудиться… С таких картин довоенного времени начинается музыкально-хореографическая баллада «Прерванный вальс».

Через судьбу двух главных героев - молодую, влюбленную пару, показали трагическую историю калмыцкого народа: как в спокойную мирную жизнь вошла война, как в одночасье целый народ, лишившись Родины, был выслан в чужие холодные дали...