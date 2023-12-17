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19 декабря, 08:48
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Сегодня состоится концерт государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан»

Сегодня состоится концерт государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан»

Молодые и беззаботные, влюбленные и счастливые, наполненные большими планами жить и трудиться… С таких картин довоенного времени начинается музыкально-хореографическая баллада «Прерванный вальс».

Через судьбу двух главных героев - молодую, влюбленную пару, показали трагическую историю калмыцкого народа: как в спокойную мирную жизнь вошла война, как в одночасье целый народ, лишившись Родины, был выслан в чужие холодные дали...

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