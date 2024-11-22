Сегодня с 25 ноября по 01 декабря 2024 года в онлайн-формате стартует Всероссийский экологический диктант.

Участниками Экодиктанта могут стать все желающие от 12 лет и старше. Участвовать в диктанте просто, надо заполнить заявку в онлайн-режиме или обратиться на любую площадку его проведения, независимо от места жительства (прописки, регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте Экодиктанта. К примеру, во многих школах Калмыкии открыты площадки для всероссийского экологического диктанта.