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22 сентября, 11:10
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?Сегодня ровно в 15:43 (мск) наступит День осеннего равноденствия. Уже завтра световой день станет заметно короче.

?Сегодня ровно в 15:43 (мск) наступит День осеннего равноденствия. Уже завтра световой день станет заметно короче.

На Руси день отмечали пирогами и народными гуляниями. Люди гадали на рябине: если ягод в гроздях в этот день много - будет суровая зима. Также считалось, что сорванная в этот день рябина обладает защитными свойствами и ее можно использовать как оберег от нечести.

Также считалось, что если будет погожий день, то холода и дожди в ближайшее время не придут. Если учесть, что сегодня в Калмыкии температура воздуха местами достигает +27 градусов, а на небе - ни облачка, то вплоть до конца октября в степном регионе должно быть тепло.

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