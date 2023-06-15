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19 июня, 06:46
Новости

Сегодня российские школьники сдают ЕГЭ по информатике

Сегодня российские школьники сдают ЕГЭ по информатике

Это последний экзамен основного периода. В отличие от русского языка и математики этот предмет сдают по желанию. Высокий балл необходим для поступления в профильный вуз. Кстати, информатика вошла в тройку дисциплин - лидеров для сдачи Единого государственного экзамена по выбору.

Как и в прошлые годы, выпускникам будет предложено 27 заданий по основным темам из курса. Все они отличаются формой и уровнем сложности.

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