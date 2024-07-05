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22 июля, 08:38
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Сегодня республика заключит контракт с подрядчиком на реконструкцию водовода №1, также состоится тендер на строительство третьей нитки водовода Верхний Яшкуль – Элиста

Сегодня республика заключит контракт с подрядчиком на реконструкцию водовода №1, также состоится тендер на строительство третьей нитки водовода Верхний Яшкуль – Элиста

Ведется строительство канализационно-очистных сооружений. Также утверждается программа повышения надежности электроснабжения потребителей. По словам Бату Хасикова, проведя большую подготовительную работу, разработав проектно-сметную документацию, при поддержке федерального центра перешли к практическим шагам.

Реализация этих проектов устранит все ограничения для дальнейшего роста жилищного строительства и развития промышленных предприятий города. Ведь Элиста вошла в число лидеров по объему ввода жилья в стране. Столица Калмыкии заняла 11 место в рейтинге российских городов. С начала года мы ввели в эксплуатацию 50,293 тысячи кв. м, а это 80% к уровню аналогичного периода прошлого года. Идем с опережением, отмечает глава региона.

За 5 лет ввод жилья увеличился на 40%. Построено 575 тысяч кв. м., а именно 74 многоквартирных и более 3 тысяч частных домов. Также полностью закрыт вопрос обманутых дольщиков.

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