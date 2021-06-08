Сегодня республика простилась с Народной артисткой, легендарной Ниной Баденовой

Мэтра национальной сцены не стало на 101 году жизни. Родом из Большедербетовского улуса, выпускница Калмыцкой студии ГИТИС, после окончания пришла работать в Государственный драматический театр, принимала участие в его возрождении. Нина Баденова сыграла более ста ролей по пьесам классической и современной драматургии. Профессиональную деятельность совмещала и с общественной работой. Награждена Почетными грамотами Верховного совета КАССР, Бурятской и Тувинской АССР.

В годы Великой Отечественной за воспитание пятерых детей была удостоена медали «Мать героиня». В прошлом году за достижения в области театрального искусства ей было присвоено звание «Герой Калмыкии».

На протяжении многих лет Нина Петровна сотрудничала с журналистами калмыцкого телевидения и радио. Передачи с ее участием хранятся в Золотом фонде нашей телерадиокомпании.

Коллектив ГТРК «Калмыкия» выражает глубокие соболезнования семье Нины Баденовой и разделяет боль утраты.