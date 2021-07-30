Сегодня работники ветеринарной службы принимают поздравления

В честь профессионального праздника в Доме правительства состоялось торжественное собрание, на котором говорили о позитивных изменениях в отрасли. Это результат тех мер, которые были приняты на государственном уровне в целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, подчеркнул в своем выступлении начальник Управления ветеринарии Виктор Санджиев. В этом мог убедиться глава республики, побывавший сегодня в ветлаборатории в Элисте. Бату Хасиков прошел по обновлённым кабинетам и встретился с коллективом. По итогам встречи и было принято решение, касающееся повышения заработной платы. Их на совещании озвучил руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства России, Главы Республики Калмыкия, регионального правительства были вручены большой армии ветработников. Всего в отрасли задействованы 500 специалистов. И еще. Как сообщает пресс-служба, по поручению Бату Хасикова, управление ведомства занимается вопросом организации приюта для бездомных животных. После разработки проектно-сметной документации, мы сможем говорить о сроках и стоимости строительства, отметил Глава региона.