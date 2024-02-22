25 марта, 06:27
Сегодня работники культуры Калмыкии отмечают свой профессиональный праздник
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Он учрежден в России в 2007 году. В этот день принято поздравлять людей творческих профессий, деятелей искусства, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Именно они формируют духовное состояние народа, обеспечивают связь между поколениями и прививают любовь к Родине.
Сегодня в Элисте свои заслуженные награды получат работники, которые отдали этому делу много лет. Подробнее расскажем в дневном выпуске вестей.