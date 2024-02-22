Сегодня работники культуры Калмыкии отмечают свой профессиональный праздник

Он учрежден в России в 2007 году. В этот день принято поздравлять людей творческих профессий, деятелей искусства, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Именно они формируют духовное состояние народа, обеспечивают связь между поколениями и прививают любовь к Родине.

Сегодня в Элисте свои заслуженные награды получат работники, которые отдали этому делу много лет. Подробнее расскажем в дневном выпуске вестей.