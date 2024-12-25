Сегодня профессиональный праздник у спасателей России.

34 года назад, в Калмыкии, как и по всей стране был создан корпус спасателей, который оперативно реагирует на все чрезвычайные ситуации. Сегодня спасатели республики принимают поздравления не только от официальных лиц, но и от людей, жизнь которых они спасли. Это отметил в своем поздравлении коллегам начальник главного управления МЧС России по Республике Калмыкия генерал-майор Мерген Мальтинов.

«Наш праздник приходится в канун Нового года, но для спасателей праздничные дни - это самый напряженный рабочий период. Служба не знает выходных, днем и ночью вы готовы сражаться за жизни, рискуя своими. Каждый из вас, не жалея сил, с честью выполняет свой профессиональный долг».

Мерген Мальтинов поблагодарил спасателей за верность служебному долгу, самоотверженность и готовность в любой момент прийти на помощь по страдавшим и пожелал спасателя, здоровья, сил, благополучия.

Фото: МЧС Республики Калмыкия