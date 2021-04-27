Сегодня профессиональный праздник работников библиотек

Его считают своим праздником сотрудники архивов, преподаватели, студенты профильных учебных заведений. А дата неслучайная. Более двух столетий назад была основана Императорская публичная, а ныне Российская национальная библиотека.

Сейчас в стране их тысячи, в Калмыкии более трехсот семидесяти, учитывая ведомственные. Главная, конечно, Национальная библиотека им Амур-Санана. В этом году ей 63 года. Сегодня тут трудятся свыше 80 специалистов. Фонды насчитывают более полумиллиона печатных экземпляров, в том числе - 9 тысяч редких, а самые ценные датируются XVIII веком.

Ежегодно библиотека обслуживает более 35 тысяч читателей. Сегодня все понимают, что в условиях, когда электронные средства связи отодвинули далеко на задний план книгу, и интернет практически заменил живое общение, библиотечное дело переходит на новую ступень. С учётом современных ритмов и требований времени – идет обновление фондов, закупка оборудования и переоснащение помещений.