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27 мая, 10:09
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Сегодня профессиональный праздник работников библиотек

Сегодня профессиональный праздник работников библиотек

Его считают своим праздником сотрудники архивов, преподаватели, студенты профильных учебных заведений. А дата неслучайная. Более двух столетий назад была основана Императорская публичная, а ныне Российская национальная библиотека.

 Сейчас в стране их тысячи, в Калмыкии более трехсот семидесяти, учитывая ведомственные. Главная, конечно, Национальная библиотека им Амур-Санана. В этом году ей 63 года. Сегодня тут трудятся свыше 80 специалистов. Фонды насчитывают более полумиллиона печатных экземпляров, в том числе - 9 тысяч редких, а самые ценные датируются XVIII веком.

  Ежегодно библиотека обслуживает более 35 тысяч читателей. Сегодня все понимают, что в условиях, когда электронные средства связи отодвинули далеко на задний план книгу, и интернет практически заменил живое общение, библиотечное дело переходит на новую ступень. С учётом современных ритмов и требований времени – идет обновление фондов, закупка оборудования и переоснащение помещений.

 

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