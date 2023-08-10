16 августа, 12:12
Сегодня продолжаются работы на участке дороги, ведущей к поселку Верхний Яшкуль
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Ход капитального ремонта проконтролировал Глава Целинного РМО Эрдни Опиев. На сегодняшний день на объекте ведется укладка и утрамбовка подстилающего слоя из песка и щебня для будущего дорожного покрытия. Финальный этап - устройство верхнего слоя из асфальтного среза.
Как нам стало известно, завершение работ запланировано на конец августа текущего года.
Фото: Администрация Целинного района