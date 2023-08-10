Сегодня продолжаются работы на участке дороги, ведущей к поселку Верхний Яшкуль

Ход капитального ремонта проконтролировал Глава Целинного РМО Эрдни Опиев. На сегодняшний день на объекте ведется укладка и утрамбовка подстилающего слоя из песка и щебня для будущего дорожного покрытия. Финальный этап - устройство верхнего слоя из асфальтного среза.

Как нам стало известно, завершение работ запланировано на конец августа текущего года.

Фото: Администрация Целинного района