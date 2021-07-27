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19 августа, 10:02
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня православные верующие отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас

Сегодня православные верующие отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас

Этот праздник один из главных символов окончания лета и наступления осени. По значимости он третий после Рождества и Пасхи.

В этот день принято посещать церковь - освящать яблоки и другие плоды, благодаря Бога за урожай. Именно так поступили сегодня прихожане Казанского кафедрального собора. Кроме яблок верующие приносили также груши, сливы, виноград.

Считается, что в этот день обязательно надо съесть хоть одно яблоко, чтобы поправить здоровье. А вот заниматься домашними делами, уборкой и шитьем ни в коем случае нельзя.

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