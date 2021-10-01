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26 октября, 10:02
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня православные верующие чтят Иверскую икону Божией Матери

Сегодня православные верующие чтят Иверскую икону Божией Матери

Этот образ Девы Марии с младенцем XI-XII веков еще называют Вратарница или Привратница. Он считается чудотворным. В 8 утра в казанском кафедральном соборе Элисты состоялся торжественный молебен в честь Иверской иконы Божией матери.

По преданию, перед концом света гора Афон, где хранится икона, погрузится в пучину страстей. И тогда она покинет Святую Обитель. Это будет одним из предзнаменований скорого Второго Пришествия Спасителя.

26 октября 1648 года в Москву привезли рукотворную копию со священной горы, посланную царю Алексею Михайловичу.

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