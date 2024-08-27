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29 августа, 07:16
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Сегодня православные празднуют ореховый спас

Сегодня православные празднуют ореховый спас

Праздник имеет несколько названий, одно из которых — Спас Нерукотворный. Согласно Библии, проснувшись, Иисус Христос умылся, вытер лицо полотенцем. На ткани появился лик Сына Божьего, с которого затем написали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Полотно с ликом Христа исцелило правителя города Эдессы, благодаря чему православие в этих местах стало распространяться быстрее. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.

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