Сегодня православные празднуют ореховый спас

Праздник имеет несколько названий, одно из которых — Спас Нерукотворный. Согласно Библии, проснувшись, Иисус Христос умылся, вытер лицо полотенцем. На ткани появился лик Сына Божьего, с которого затем написали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Полотно с ликом Христа исцелило правителя города Эдессы, благодаря чему православие в этих местах стало распространяться быстрее. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.