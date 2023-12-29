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29 января, 08:38
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Сегодня последний день, когда элистинцы могут предложить общественную территорию в столице для благоустройства в 2025 году

Сегодня последний день, когда элистинцы могут предложить общественную территорию в столице для благоустройства в 2025 году

В перечне федеральной программы: Пагода семи дней, мемориал «Исход и возвращение», бульвар Бембеева, Колонский пруд и другие объекты. Как нам сообщили в пресс-службе городской администрации, сделать это можно будет в одном из 11 пунктов сбора в Элисте.

Напомним, работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего за годы его реализации в Калмыкии преобразились 46 общественных пространств. В 2023 году будут обновлены ещё 13.

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