2 декабря, 07:47
Сегодня по всей стране стартует общероссийская акция "Тотальный диктант. Доступная среда"
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и проводится уже не первый год. Это тестирование жителей всех регионов по вопросам создания доступной среды.
Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и проводится уже не первый год. Это тестирование жителей всех регионов по вопросам создания доступной среды.
Сегодня жители Калмыкии смогут проверить свои знания в сфере прав и потребностей людей с инвалидностью, этике общения и посмотреть, как они повели бы себя ситуативных моментах.
После прохождения диктанта специальные организации сформируют рейтинг по уровню вовлеченности субъектов России в мероприятия по созданию доступной среды.