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2 декабря, 07:47
Новости

Сегодня по всей стране стартует общероссийская акция "Тотальный диктант. Доступная среда"

Сегодня по всей стране стартует общероссийская акция "Тотальный диктант. Доступная среда"

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и проводится уже не первый год. Это тестирование жителей всех регионов по вопросам создания доступной среды.

Сегодня жители Калмыкии смогут проверить свои знания в сфере прав и потребностей людей с инвалидностью, этике общения и посмотреть, как они повели бы себя ситуативных моментах.

После прохождения диктанта специальные организации сформируют рейтинг по уровню вовлеченности субъектов России в мероприятия по созданию доступной среды.

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