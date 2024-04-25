Сегодня по всей стране пройдёт Всероссийский субботник

Мероприятие призвано объединить всех желающих внести свою лепту в создание чистоты и комфорта в своем населенном пункте. Каждый неравнодушный житель сможет принять участие в субботнике, навести порядок в своём дворе или улице.

А накануне к мероприятию уже присоединились элистинцы. Уборка прошла как на ранее реконструированных общественных пространствах, так и на объектах, которые внесены в перечень рейтингового голосования по благоустройству.