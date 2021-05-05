Сегодня – очередной день сдачи ЕГЭ по иностранным языкам

На этот раз – так называемый раздел говорение. Этот госэкзамен учащиеся выбирают чаще всего. У выпускников есть выбор между английским, испанским, немецким, французским и китайским языками.



По-прежнему, самым популярным является английский. Его в Калмыкии выбрали 226 человек. Экзамен проходит с соблюдением всех мер безопасности. Результаты будут известны не ранее 4 июля.