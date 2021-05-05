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16 июня, 11:25
НовостиОбразование

Сегодня – очередной день сдачи ЕГЭ по иностранным языкам

Сегодня – очередной день сдачи ЕГЭ по иностранным языкам

На этот раз – так называемый раздел говорение. Этот госэкзамен учащиеся выбирают чаще всего. У выпускников есть выбор между английским, испанским, немецким, французским и китайским языками.

По-прежнему, самым популярным является английский. Его в Калмыкии выбрали 226 человек. Экзамен проходит с соблюдением всех мер безопасности. Результаты будут известны не ранее 4 июля.

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