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13 января, 08:28
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Сегодня ночью можно еще раз отметить праздник - старый новый год

Сегодня ночью можно еще раз отметить праздник - старый новый год

По сложившейся традиции, он приходится на Святки. Так в народе называют период между Рождеством и Крещением. На Руси в эти дни было принято много времени проводить на свежем воздухе, колядовать, кататься на санях, качелях, а также устраивать посиделки и кулачные бои.

Кроме того, это время считается удачным для гаданий. Девушки обычно ворожат на суженого и пытаются заглянуть в свое будущее. Не забудьте пожелать родным и близким счастья и здоровья, которые так необходимы в это непростое время.

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