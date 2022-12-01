13 января, 08:28
Сегодня ночью можно еще раз отметить праздник - старый новый год
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По сложившейся традиции, он приходится на Святки. Так в народе называют период между Рождеством и Крещением. На Руси в эти дни было принято много времени проводить на свежем воздухе, колядовать, кататься на санях, качелях, а также устраивать посиделки и кулачные бои.
По сложившейся традиции, он приходится на Святки. Так в народе называют период между Рождеством и Крещением. На Руси в эти дни было принято много времени проводить на свежем воздухе, колядовать, кататься на санях, качелях, а также устраивать посиделки и кулачные бои.
Кроме того, это время считается удачным для гаданий. Девушки обычно ворожат на суженого и пытаются заглянуть в свое будущее. Не забудьте пожелать родным и близким счастья и здоровья, которые так необходимы в это непростое время.