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31 мая, 11:10
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Сегодня начинается священный месяц Үр Сар

Сегодня начинается священный месяц Үр Сар

В этот месяц любые действия увеличиваются в 100 тысяч раз. Это возможность накопить буйн или благие заслуги. Необходимо совершать простирания, обходы вокруг хурула.

Традиционно калмыки на это время держали пост: отказывались от мяса, рыбы, яиц и алкоголя. В центральном хуруле в 8 утра администратор хурула Йонтен-гелюнг будет даровать обеты всем желающим. По его словам, разрешается держать пост первые пятнадцать дней. Брать обеты можно и на один день.

Основные мероприятия Үр сара пройдут 14 июня. В этот день Будда совершил три великих деяния: родился, достиг просветления и ушел в паринирвану.

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