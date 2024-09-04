Сегодня на всей территории Калмыкии открылись участки для голосования. Стартовал трехдневный выборный марафон
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Жителям наряду с выборами главы республики предстоит избрать депутатов ЭГС. По данным регионального Избиркома, численность избирателей в Калмыкии составляет 202 тыс. 928 человек. Все территориальные участковые комиссии к проведению выборов готовы.
Безопасность на них обеспечивают сотрудники силовых ведомств. На участках установлены стационарные металлодетекторы, также будут использоваться и ручные.
Наряду с выборами главы республики и депутатов ЭГС жители двух муниципальных округов также будут избирать депутатов сельских образований.