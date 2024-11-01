Сегодня на столичных площадках продолжаются мероприятия ко дню Народного единства

Это конкурсы, акции, флешмобы. Жители Калмыкии в едином строю праздничного шествия. Марш проходит от Дома молодежи имени Героя Советского Союза Басана Городовикова до парка Победы.

Сегодня звучат не только песни народов, проживающих в степной республике, но и патриотические композиции. Творческие коллективы, вокалисты и юные дарования посвящают жителям Элисты и ее гостям свои лучшие номера.