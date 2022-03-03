Сегодня на базе КалмГУ открывается школа вожатых

Курсы пройдут 175 юношей и девушек. Уже летом они смогут работать в оздоровительных лагерях республики и за ее пределами.

Напомним, КалмГУ выиграл тендер на подготовку вожатых для реготделения Российских студенческих отрядов. ВУЗ получил федеральную субсидию в размере 2,7 млн рублей. Средства на обучение рабочим профессиям выделяют федеральное Министерство науки и высшего образования и Российские студенческие отряды.