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1 июня, 09:21
НовостиМолодёжная политика

Сегодня - Международный день защиты детей

Сегодня - Международный день защиты детей

Для юных элистинцев подготовлен целый ряд мероприятий. Детский технопарк «Кванториум» подготовил для ребят квест-игры, тематические задания, памятные сувениры и много ярких эмоций. Кроме того,на территории парка Дружба пройдет семейный фестиваль «Дети Fest».

Юных посетителей ждет спортивная эстафета, праздничный концерт, анимационное шоу, ярмарка, розыгрыш ценных призов и подарков. А региональное управление МЧС распахнет свои двери для будущих спасателей. Под руководством настоящих пожарных дети узнают, как защитить себя и своих близких при чрезвычайных ситуациях.

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