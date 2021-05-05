Сегодня - Международный день защиты детей

Для юных элистинцев подготовлен целый ряд мероприятий. Детский технопарк «Кванториум» подготовил для ребят квест-игры, тематические задания, памятные сувениры и много ярких эмоций. Кроме того,на территории парка Дружба пройдет семейный фестиваль «Дети Fest».



Юных посетителей ждет спортивная эстафета, праздничный концерт, анимационное шоу, ярмарка, розыгрыш ценных призов и подарков. А региональное управление МЧС распахнет свои двери для будущих спасателей. Под руководством настоящих пожарных дети узнают, как защитить себя и своих близких при чрезвычайных ситуациях.