Сегодня Международный день добровольца

По всему миру отмечается праздник неравнодушных и благородных представителей нашего общества. Впервые эту дату стали отмечать более тридцати лет назад в 1985 году по предложению Всемирной Ассамблеи ООН. В последние годы мы часто слышим о труде волонтеров, и это вполне объяснимо - сегодня практически ни одно крупное общественное и публичное мероприятие не обходится без них. А в нынешнее время, когда пандемия коронавируса бушует по всей планете, помощь добровольцев поистине неоценима.

Так кто же они такие, добровольцы? Это люди, которые направляют свое время, силы, трудовые и эмоциональные ресурсы на помощь тем, кто в ней нуждается.

Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу волонтеров, многочисленны и разнообразны. Такие люди добровольно вызываются убирать общественные территории, распространять листовки или брошюры социального содержания, готовы бесплатно проводить экскурсии по родному городу, быть переводчиками на больших международных спортивных соревнованиях. Более того, добровольцы помогают персоналу в больницах, детских домах и домах престарелых, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Калмыкии насчитывается около 16 тысяч добровольных помощников. Опыт калмыцкого волонтерского движения на сегодня признан одним из лучших в стране.

Добровольцы посвящают обществу свой талант, время, энергию, не ожидая взамен признания или вознаграждения. Их труд действительно достоин восхищения, во многом, эти люди своими действиями меняют мир в лучшую сторону, олицетворяя самое прекрасное, что есть в природе человека.