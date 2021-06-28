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22 июля, 11:50
НовостиСобытиеСпорт

Сегодня – международный день бокса

Сегодня – международный день бокса

В Калмыкии этот вид спорта популярен и вызывает большой интерес как у взрослых, так и у детей. Во многом, это заслуга знаменитого тренера Церена Балзанова. Его школа бокса с самого начала работы стала кузницей талантливых спортсменов, в числе которых Раимкуль Малахбеков – обладатель бронзовой и серебряной медали Олимпийских игр. Сейчас дело наставника продолжают его ученики. Как сейчас там налажен процесс подготовки спортсменов? Есть ли ребята, которые могут в дальнейшем прославлять степной край на профессиональных рингах? Об этом смотрите в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14:30.

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