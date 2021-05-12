Сегодня – Международный день архивов

Благодаря существованию этого информационного ресурса у нас всегда есть возможность прикоснуться к культурному или историческому наследию былых лет. Государственная архивная служба степного региона в этом году отмечает 100-летие. Сегодня её представляет Национальный архив республики.

По данным текущего года, в его хранилищах сосредоточено свыше полутора тысяч фондов, в которых содержится более четырёхсот тысяч дел. Это управленческие документы и научно-техническая документация, а также - фотодокументы