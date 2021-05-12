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9 июня, 10:03
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Сегодня – Международный день архивов

Сегодня – Международный день архивов

Благодаря существованию этого информационного ресурса у нас всегда есть возможность прикоснуться к культурному или историческому наследию былых лет. Государственная архивная служба степного региона в этом году отмечает 100-летие. Сегодня её представляет Национальный архив республики.

По данным текущего года, в его хранилищах сосредоточено свыше полутора тысяч фондов, в которых содержится более четырёхсот тысяч дел. Это управленческие документы и научно-техническая документация, а также  - фотодокументы

 

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