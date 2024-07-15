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16 июля, 13:08
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Сегодня Кавказский инвестиционный форум в Грозном продолжает свою работу

Сегодня Кавказский инвестиционный форум в Грозном продолжает свою работу

Фото: Минсельхоз Калмыкии

Там принимает участие делегация из Калмыкии. Основная концепция Форума - региональное развитие и межрегиональное взаимодействие. В центре внимания ключевые отрасли региональной экономики: от инфраструктуры и агропромышленного комплекса до туризма и логистики.

Только за первый день участниками было подписано более 25 соглашений на сумму 59,5 млрд рублей. Программа второго дня обещает быть не менее активной. Сегодня в рамках программы молодежного дня повестка мероприятий затронет вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования.

Эксперты в формате наставничества поделятся с участниками положительными кейсами реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне.

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