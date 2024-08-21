Сегодня Калмыкия вместе со всей страной вспоминает особую памятную дату — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве

Событие произошло 81 год назад и стало переломным для хода Великой Отечественной войны. Одни из тех, кто принимал участие в Курской битве ветераны Калмыкии - Иван Соваев и Тимофей Кутыгин. К сожалению, в этом году их с нами не стало.

О тех, кто на деле знал, что значит преданность Родине – в материале Карины Бадмаевой.