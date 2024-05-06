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8 мая, 07:55
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Сегодня калмыцкие предприниматели представят свою продукцию на международной выставке-форуме «Россия»

Сегодня калмыцкие предприниматели представят свою продукцию на международной выставке-форуме «Россия»

В День эффективной экономики посетители стенда смогут увидеть сувениры и фермерские продукты из степного региона. Также все желающие смогут принять участие в увлекательном мастер-классе по росписи калмыцкой матрешки.

Напомним, на этой неделе стенд Калмыкии на ВДНХ представляет региональное Министерство здравоохранения совместно с Юстинским РМО.

Они познакомят посетителей с культурой и традициями степняков, расскажут о достопримечательностях и социально-экономическом развитии региона.

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