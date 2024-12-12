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15 декабря, 10:09
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Сегодня исполнилось бы 95 лет Народному поэту Егору Буджалову.

Сегодня исполнилось бы 95 лет Народному поэту Егору Буджалову.

Автор более 30 книг, изданных в разные годы. «Ладони матери», «Имя твое солдат», «Движение жизнью», «Сердцу не прикажешь», «Весенняя песня» и другие его произведения сегодня знают и читают современники. Егор Буджалов был режиссером и ведущим литературных передач калмыцкого радио. На сцене национального драматического театра поставлены спектакли по его пьесам «Тогряш», «Кольцо», детский спектакль «Расплата за козла», а также «Слуга двух господ» и «Король Лир» Шекспира на калмыцком языке.

К юбилею писателя радио Калмыкии подготовило передачу «Поэтическая тетрадь». Слушайте 15 декабря в 11 часов 10 минут и 13:10 на канале радио России - Калмыкия, на частоте 102, 7 ФМ.

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