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15 августа, 08:57
НовостиПамятьКультура

Сегодня исполнилось бы 75 лет выдающемуся деятелю культуры и искусства Республики Владимир Бадмаеву

Сегодня исполнилось бы 75 лет выдающемуся деятелю культуры и искусства Республики Владимир Бадмаеву
Он начинал свой творческий путь в Государственном ансамбле песни и танца "Тюльпан". И уже тогда проявил себя как незаурядный исполнитель. Он всегда считал «Танец – душа народа». Дело Владимира Бадмаева продолжили его сыновья. Санал Бадмаев танцевал в Государственном театре танца "Ойраты", а Анатолий Бадмаев руководит заслуженным коллективом народного творчества "Джангар".
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