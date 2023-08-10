Сегодня исполнилось бы 75 лет выдающемуся деятелю культуры и искусства Республики Владимир Бадмаеву

Он начинал свой творческий путь в Государственном ансамбле песни и танца "Тюльпан". И уже тогда проявил себя как незаурядный исполнитель. Он всегда считал «Танец – душа народа». Дело Владимира Бадмаева продолжили его сыновья. Санал Бадмаев танцевал в Государственном театре танца "Ойраты", а Анатолий Бадмаев руководит заслуженным коллективом народного творчества "Джангар".