Сегодня исполнилось бы 65 лет заслуженному врачу РК, отличнику здравоохранения РФ Надежде Болдановой.

Сегодня на аллее имени Н. Болдановой состоялся митинг памяти. Почтить память замечательного доктора, возложить цветы пришли коллеги, друзья и близкие.

Надежда Болданова сорок четыре года посвятила развитию здравоохранения Калмыкии. Она стояла у истоков формирования пульмонологической службы и регионального сосудистого центра, являлась заместителем главного врача республиканской больницы имени П.П. Жемчуева.

В этом году, на аллее имени Н. Болдановой, силами сотрудников республиканской больницы посажены деревья и цветы, установлен новый баннер.

«Надежда Юрьевна была замечательным человеком и прекрасным врачом. Не боялась идти на риск ради пациентов, умела найти доброе слово и никогда не отказывала в помощи", - сказала главный врач ресбольницы Саглар Чумпинова.

Жизнь доктора Болдановой - яркий пример беззаветной любви к профессии, истинной преданности пациентам и медицине.

Фото: Ресбольница08